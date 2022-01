Altri 68.052 contagi e 140 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività al 15,3%. A Genova 150 positivi tra i passeggeri di una nave da crociera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ancora in netto aumento il numero di nuovi casi di contagio in Italia. Sono 68.052, contro i 61.046 di ieri (leggi l’articolo). Lunedì scorso erano stati meno della metà, 30.810. 445.321 tamponi, quasi 170mila più rispetto a domenica, con il tasso di positività scende dal 21,9% di ieri al 15,3%. I decessi, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.646 vittime dall’inizio dell’epidemia. Il bollettino conferma il trend di crescita anche dei ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno per un totale di a 1.352 degenze. Mentre sono 577 in più (ieri +491) i ricoveri ordinari, che salgono a 12.333. I guariti sono 13.379 (ieri 12.164). Ancora in rialzo anche gli attualmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ancora in netto aumento il numero di nuovi casi dio in Italia. Sono 68.052, contro i 61.046 di ieri (leggi l’articolo). Lunedì scorso erano stati meno della metà, 30.810. 445.321 tamponi, quasi 170mila più rispetto a domenica, con ildiscende dal 21,9% di ieri al 15,3%. I, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.646 vittime dall’inizio dell’epidemia. Il bollettino conferma il trend di crescita anche dei ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno per un totale di a 1.352 degenze. Mentre sono 577 in più (ieri +491) i ricoveri ordinari, che salgono a 12.333. I guariti sono 13.379 (ieri 12.164). Ancora in rialzo anche gli attualmente ...

