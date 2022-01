Alex Belli lancia una nuova frecciatina ai gieffini del GFVIP: le sue parole (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attore Alex Belli ancora una volta lancia una nuova frecciatina su Twitter verso i suoi ex compagni di avventura del GF Vip 6 L’ex gieffino Alex Belli è stato squalificato dal reality show, il Grande Fratello Vip 6 da diverse settimane. L’attore durante il confronto con sua moglie Delia Duran non ha rispettato le distanze di sicurezza anti-covid. All’interno della Casa più spiata d’Italia è riuscito a legare alcuni rapporti speciali con diversi vipponi, tra cui Davide Silvestri e Soleil Sorge. Il noto attore dopo la sua uscita ha avuto modo di ritornare nella Casa per confrontarsi con alcuni ex coinquilini. Nonostante nelle ultime dirette del GFVIP, Alex Belli non era presente in studio, ma ha affrontato l’ennesimo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attoreancora una voltaunasu Twitter verso i suoi ex compagni di avventura del GF Vip 6 L’ex gieffinoè stato squalificato dal reality show, il Grande Fratello Vip 6 da diverse settimane. L’attore durante il confronto con sua moglie Delia Duran non ha rispettato le distanze di sicurezza anti-covid. All’interno della Casa più spiata d’Italia è riuscito a legare alcuni rapporti speciali con diversi vipponi, tra cui Davide Silvestri e Soleil Sorge. Il noto attore dopo la sua uscita ha avuto modo di ritornare nella Casa per confrontarsi con alcuni ex coinquilini. Nonostante nelle ultime dirette delnon era presente in studio, ma ha affrontato l’ennesimo ...

Advertising

GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - zazoomblog : Alex Belli attacca i concorrenti della casa: “Senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande Lavapiatti! Vi…” -… - 361_magazine : - frareal_b : #solex Soleil ha bisogno di essere ricaricata .. propongo a Signorini di far entrare Alex Belli come Mental Coach… - GiuseppeporroIt : 'A me questo fa schifo', Soleil Sorge dura contro Gianmaria Antinolfi e Jessica Selassié: ecco la motivazione (VIDE… -