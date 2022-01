Alex Belli e Alessandro Basciano arrivano quasi alle mani: lo scontro (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo scontro tra Alessandro Basciano e Alex Belli Momenti di altissima tensione questa sera nella Casa del GF Vip con il secondo round dello scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano. Precedentemente l’attore aveva dato del ‘copia e incolla’ e definito come la sua ‘brutta copia’ l’ex tentatore di Uomini e Donne. Nella puntata odierna L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 gennaio 2022) LotraMomenti di altissima tensione questa sera nella Casa del GF Vip con il secondo round dellotra. Precedentemente l’attore aveva dato del ‘copia e incolla’ e definito come la sua ‘brutta copia’ l’ex tentatore di Uomini e Donne. Nella puntata odierna L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Fuori dalla Casa, Alex Belli persiste con le sue stoccate nei confronti di Alessandro, considerandolo soltanto una… - GrandeFratello : Ma torniamo sul rapporto tra Aldo Montano ed Alex Belli... ricordate il momento di alta tensione tra loro? Ci sie… - GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - beezybooh : RT @sgroppina: alex belli e basciano?? - ilydm__ : RT @Garbino_: Alex Belli che da la mano a Basciano per provare a farlo squalificare ?? #gfvip -