Aldo Montano difende Manuel da Katia e Manila | il gesto significativo fuori dal GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 3 gennaio 2022)non apprezza l’atteggiamento diRicciarelli eNazzaro al Grande Fratello Vip. Le due concorrenti, in più di un’occasione, si sono lamentate di Lulù Selassiè eBortuzzo.contro: la presa di posizione, per esempio, si è lamentata diperché non chiude la porta: “Come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.