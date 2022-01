Alberto di Monaco, su Instagram la prima foto dei figli tutti insieme (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è stato facile adocchiare la fotografia fra gli scatti che scorrono veloci in successione, nel video Instagram di Jazmin Grimaldi. La primogenita di Alberto di Monaco ha voluto condividere sul suo profilo una raccolta di immagini rappresentative dell’anno appena trascorso, fra le quali è subito saltata all’occhio quella che la vede in compagnia di tutti i suoi fratellastri. In successione, Alexandre Coste (18 anni), poi Jazmin Grimaldi (29 anni) e i due gemelli, Jacques e Gabriella di Monaco (7 anni). La foto riunisce pubblicamente tutti i figli del principe per la prima volta. I loro volti sono sorridenti mentre si abbracciano in posa l’un l’altro. In realtà, però, la serenità è solo apparente, perché in famiglia ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è stato facile adocchiare lagrafia fra gli scatti che scorrono veloci in successione, nel videodi Jazmin Grimaldi. La primogenita didiha voluto condividere sul suo profilo una raccolta di immagini rappresentative dell’anno appena trascorso, fra le quali è subito saltata all’occhio quella che la vede in compagnia dii suoi fratellastri. In successione, Alexandre Coste (18 anni), poi Jazmin Grimaldi (29 anni) e i due gemelli, Jacques e Gabriella di(7 anni). Lariunisce pubblicamentedel principe per lavolta. I loro volti sono sorridenti mentre si abbracciano in posa l’un l’altro. In realtà, però, la serenità è solo apparente, perché in famiglia ...

