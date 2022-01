Alberto Angela cita Il Marchese del Grillo: “Io so’ io…”, poi si ferma (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alberto Angela, tornato con le nuove puntate di “Meraviglie – La penisola dei tesori”, ha regalato agli spettatori una storica citazione tratta da “Il Marchese del Grillo”, proprio mentre si trovava sulla scalinata di Palazzo Pfanner a Lucca, set del celebre film. Alberto Angela è tornato in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di “Meraviglie – La penisola dei tesori”: dopo “Stanotte a Napoli”, speciale di Natale che ha raccontato la bellezza della città, è arrivata la quarta stagione della serie che mostra i patrimoni Unesco in Italia. (screenshot video)La stagione precedente è stata segnata dalla pandemia Covid e dal lockdown, a causa dei quali ci sono stati dei rallentamenti nella produzione. Per questa edizione, trasmessa a partire dal 28 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022), tornato con le nuove puntate di “Meraviglie – La penisola dei tesori”, ha regalato agli spettatori una storicazione tratta da “Ildel”, proprio mentre si trovava sulla scalinata di Palazzo Pfanner a Lucca, set del celebre film.è tornato in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di “Meraviglie – La penisola dei tesori”: dopo “Stanotte a Napoli”, speciale di Natale che ha raccontato la bellezza della città, è arrivata la quarta stagione della serie che mostra i patrimoni Unesco in Italia. (screenshot video)La stagione precedente è stata segnata dalla pandemia Covid e dal lockdown, a causa dei quali ci sono stati dei rallentamenti nella produzione. Per questa edizione, trasmessa a partire dal 28 ...

