Al lavoro tutti con il Super Green Pass. Il Governo accelera la stretta. Costa: “Può convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’estensione del Super Green Pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati”. Ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in previsione del Consiglio dei ministri del prossimo 5 gennaio. In merito, ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo, “c’è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche stavolta il premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arrivi a un’estensione del Super Green Pass”. Anche perché, ha detto ancora Costa, “dobbiamo risolvere una serie di contraddizioni che oggi ci sono, come il fatto che chi va a prendere un caffè viene chiesto il Super Green ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’estensione delsui luoghi dipuò aiutare aunadei 5di non”. Ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, in previsione del Consiglio dei ministri del prossimo 5 gennaio. In merito, ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo, “c’è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche stavolta il premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arrivi a un’estensione del”. Anche perché, ha detto ancora, “dobbiamo risolvere una serie di contraddizioni che oggi ci sono, come il fatto che chi va a prendere un caffè viene chiesto il...

