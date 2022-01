Al lavoro solo se vaccinati o guariti: il governo prepara l’estensione del Super green pass a tutti i lavoratori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il governo si sta preparando a estendere l’obbligo del green pass “rafforzato” a tutti i lavoratori, limitando l’accesso ai posti di lavoro solo a chi è vaccinato o guarito da Covid-19. La misura potrebbe essere discussa già al prossimo consiglio dei ministri convocato per mercoledì 5 gennaio, con l’entrata in vigore a partire dal 1° febbraio. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, tra le questioni rimaste aperte per l’estensione del cosiddetto Super green pass, rimane quella di determinare chi sarà esentato dalla vaccinazione, e dall’obbligo della certificazione, in base a patologie certificate. Inoltre deve essere sciolto il nodo relativo agli indennizzi, previsti dalla legge 210 ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilsi stando a estendere l’obbligo del“rafforzato” a, limitando l’accesso ai posti dia chi è vaccinato o guarito da Covid-19. La misura potrebbe essere discussa già al prossimo consiglio dei ministri convocato per mercoledì 5 gennaio, con l’entrata in vigore a partire dal 1° febbraio. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, tra le questioni rimaste aperte perdel cosiddetto, rimane quella di determinare chi sarà esentato dalla vaccinazione, e dall’obbligo della certificazione, in base a patologie certificate. Inoltre deve essere sciolto il nodo relativo agli indennizzi, previsti dalla legge 210 ...

Advertising

ladyonorato : Accorciare i tempi di #quarantena solo per i vaccinati (perfino rispetto agli immuni da guarigione!) aprirebbe le p… - fanpage : 'Ho sempre avuto un rapporto profondo con la città di Napoli, fin da ragazzino. Negli anni sono spesso tornato per… - fattoquotidiano : Covid, dopo il decreto la critica di Conte al governo: “Subito i ristori e calmierare le Ffp2. Non solo restrizioni… - Poor_Steve : Buongiorno solo a marvin che oggi inizia il lavoro nuovo ????????? - gael99 : RT @Il_Vitruviano: Farà lo stesso anche con noi qualora il 5 gen prossimo il Governo dovesse prendere una decisione analoga (in effetti sol… -