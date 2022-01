Al GF Vip Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo, il web insorge: “Cafona” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo aver definito Lulù Selassié “una carogna”, Katia Ricciarelli se l’è presa anche con Manuel Bortuzzo, il nuotatore che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha portato la sua esperienza di giovane ragazzo che deve fare i conti con una disabilità che alla nascita non aveva. E proprio questa disabilità ha fatto sì che Manuel, uscendo in giardino per fumare una sigaretta, non si richiudesse dietro la porta (cosa logisticamente difficile, visto che varcata la soglia c’è la discesa per la carrozzina). GF Vip 6, Manuel Bortuzzo lascia la Casa: ecco quando Parlando con alcuni inquilini, il nuotatore ha annunciato di aver preso la sua decisione GF Vip 6, il brutto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo aver definito Lulù Selassié “una carogna”,se l’è presa anche con, il nuotatore che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha portato la sua esperienza di giovane ragazzo che deve fare i conti con una disabilità che alla nascita non aveva. E proprio questa disabilità ha fatto sì che, uscendo in giardino per fumare una sigaretta, non si richiudesse dietro la porta (cosa logisticamente difficile, visto che varcata la soglia c’è la discesa per la carrozzina). GF Vip 6,lascia la Casa: ecco quando Parlando con alcuni inquilini, il nuotatore ha annunciato di aver preso la sua decisione GF Vip 6, il brutto ...

