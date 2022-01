Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’Aga Khan (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, per cui l’azienda non ha avanzato alcuna richiesta di proroga, arrivano puntuali le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell’ormai ex compagnia aerea Air Italy. La compagnia, la ex Meridiana, è partecipata al 49% da Qatar Airways e al 51% da Alisarda del principe Aga Khan. Sarebbe in particolare il socio di maggioranza a non aver voluto intervenire in alcun modo a difesa della forza lavoro. La comunicazione – anticipata via mail ad alcuni dei lavoratori – ricorda che il 23 settembre 2021 l’azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa. Il licenziamento ha effetto immediato con il pagamento dell’indennità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, per cui l’azienda non ha avanzato alcuna richiesta di proroga, arrivano puntuali ledicollettivo per i 1.322 dipendenti dell’ormai ex compagnia aerea Air. La compagnia, la ex Meridiana, è partecipata al 49% da Qatar Airways e al 51% da Alisarda del principe Aga. Sarebbe in particolare il socio di maggioranza a non aver voluto intervenire in alcun modo a difesa della forza. La comunicazione – anticipata via mail ad alcuni dei lavoratori – ricorda che il 23 settembre 2021 l’azienda ha avviato la procedura dicollettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa. Ilha effetto immediato con il pagamento dell’indennità ...

