Air Italy | partite lettere di licenziamento per oltre 1300 lavoratori

(Di lunedì 3 gennaio 2022) A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, arrivano le primedicollettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota Air. La comunicazione - anticipata via mail ad alcuni dei- ricorda che il 23 settembre 2021 l'azienda ha avviato la procedura dicollettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa. Ilha effetto immediato con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

... che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo - qatariota. Secondo quanto apprende l'ANSA, la ...Il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi per i dipendenti di: dal primo gennaio potranno partire le lettere di licenziamento. La compagnia, già in liquidazione da 2 anni , non si è presentata al tavolo ministeriale per chiedere un altro anno di cassa ...A solo 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione – che non è stata prorogata – stanno arrivando le prime lettere di licenziamento collettivo che riguardano i 1.322 dipendenti di Air Italy. Le mis ...OLBIA. Il momento più temuto è arrivato. I 1.322 dipendenti di Air Italy stanno ricevendo, in queste ore, le lettere di licenziamento. "Poiché l'esubero oggetto della procedura di licenziamento collet ...