Air Italy, al via i licenziamenti per oltre 1.300 lavoratori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al via i licenziamenti per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, sono infatti partite le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell’ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota Air Italy. La comunicazione, anticipata via mail ad alcuni lavoratori, ricorda che il 23 settembre 2021 l’azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa. Il licenziamento ha effetto immediato con il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Air Italy, la reazione dei sindacati “Purtroppo il momento che temevamo e che abbiamo cercato di scongiurare fino alla fine è arrivato, le lettere di licenziamento dei 1400 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al via iper1.300di Air. A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, sono infatti partite le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell’ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota Air. La comunicazione, anticipata via mail ad alcuni, ricorda che il 23 settembre 2021 l’azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa. Il licenziamento ha effetto immediato con il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Air, la reazione dei sindacati “Purtroppo il momento che temevamo e che abbiamo cercato di scongiurare fino alla fine è arrivato, le lettere di licenziamento dei 1400 ...

Advertising

Tg3web : Il 2022 si apre nel peggiore dei modi per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Dopo la mancata proroga della cassa… - SkyTG24 : Air Italy, partite lettere di licenziamento per oltre 1300 lavoratori - LaStampa : Il “buon anno” di Air Italy: oltre 1300 lettere di licenziamento per i lavoratori. “Effetto immediato” - mediterranew : Vertenza Air Italy, Zonca Subito azione di Governo per il reinserimento nel mondo del lavoro... - 2631925 : RT @Svero__: Non chiedo neanche ai miei politici di riferimento, lo scrivo a voi solo come testimonianza, io e voi non possiamo fare nient… -