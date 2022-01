Afghanistan, i talebani distruggono 3 mila litri di alcolici – Il video (Di lunedì 3 gennaio 2022) I servizi di intelligence afghani hanno sequestrato e distrutto circa 3mila litri di alcolici durante una perquisizione a Kabul e hanno arrestato tre persone. Gli alcolici sono poi stati versati in un canale della Capitale, come ha mostrato in un video la Direzione generale dell’Intelligence (Gdi) del Paese. La Gdi ha pubblicato ieri su Twitter un filmato che mostra agenti dell’agenzia mentre versano gli alcolici nel canale. Leggi anche: Afghanistan, i talebani tagliano le teste dei manichini femminili: «Offendono l’Islam» Kabul, le donne tornano in piazza: i talebani sparano per disperdere la folla – Il video I talebani vietano alle donne di viaggiare da sole: «Oltre i 70 km solo ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) I servizi di intelligence afghani hanno sequestrato e distrutto circa 3didurante una perquisizione a Kabul e hanno arrestato tre persone. Glisono poi stati versati in un canale della Capitale, come ha mostrato in unla Direzione generale dell’Intelligence (Gdi) del Paese. La Gdi ha pubblicato ieri su Twitter un filmato che mostra agenti dell’agenzia mentre versano glinel canale. Leggi anche:, itagliano le teste dei manichini femminili: «Offendono l’Islam» Kabul, le donne tornano in piazza: isparano per disperdere la folla – Ilvietano alle donne di viaggiare da sole: «Oltre i 70 km solo ...

