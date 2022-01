Accordo Figliuolo-Farmacie sulle mascherine FFp2 | ecco quanto costeranno

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo l'obbligo di indossare la mascherinain diversi eventi e luoghi come mezzi di trasporto, cinema, teatro e stadio, il Governo aveva promesso anche un prezzo calmierato per la vendita di tali dispositivi ritenuti più sicuro rispetto alla normale mascherina chirurgica. Ed oggi è arrivata l'ufficialità di untra la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paoloe l'ordine dei Farmacisti.chirurgiche a € 0.75 cadauna «La struttura commissariale, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l'con FederFarma, AssoFarm eUnite circa la vendita dellea prezzo calmierato presso leaderenti» - si legge nella ...

