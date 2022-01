A scuola solo se sei vaccinato? La Campania dice di no. De Luca: Misura odiosa e discriminatoria (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati alla riapertura delle scuole, per frenare i contagi da Covid 19, “mi sembrerebbe una Misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile”. A dirlo, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre – aggiunge – nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una Misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola”, una proposta da lui avanzata già all’inizio di dicembre scorso. “Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati alla riapertura delle scuole, per frenare i contagi da Covid 19, “mi sembrerebbe unatanto, quanto ingestibile”. A dirlo, in una nota, il presidente della Regione, Vincenzo De. “Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre – aggiunge – nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe unaequilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a”, una proposta da lui avanzata già all’inizio dimbre scorso. “Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio ...

