A quattro mesi dalla fuga da Kabul, l’Occidente ha già dimenticato l’Afghanistan (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una guerra costata decine di migliaia di morti. Centinaia di miliardi sprecati in azioni militari e nella ricostruzione. E dopo le scene dall’aeroporto, il nulla Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una guerra costata decine di migliaia di morti. Centinaia di miliardi sprecati in azioni militari e nella ricostruzione. E dopo le scene dall’aeroporto, il nulla

