A dicembre 14,5 milioni di somministrazioni. Figliuolo fissa a 15 milioni il target per gennaio. Ma 6,4 milioni di over 50 sono ancora senza la terza dose (Di lunedì 3 gennaio 2022) A dicembre, fa sapere il Commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, a proposito dell'andamento della campagna vaccinale in Italia, "il numero di somministrazioni effettuate è stato di 14,5 milioni". "Per il mese di gennaio 2022 – aggiunge ancora Figliuolo -, alla luce dei risultati positivi fatti registrare dalle Regioni/Province autonome nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, con punte di quasi 650 mila somministrazioni giornaliere, si potranno raggiungere i 15 milioni di somministrazioni". "Il fabbisogno di vaccini per il mese di gennaio verrà assicurato dalle dosi di Pfizer e Moderna – afferma ...

