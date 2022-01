A casa tutti bene – La serie: anticipazioni puntata del 10 Gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) In onda lunedì 10 Gennaio la quarta puntata di A casa tutti bene – La serie In onda lunedì 10 Gennaio la quarta puntata di A casa tutti bene – La serie, diretta e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Nelle ultime puntate, dopo la morte di Pietro, gli eredi diretti sono costretti a condividere la gestione del ristorante con i Mariani, perché il capostipite ha destinato alla sorella il 49% del locale. Carlo, sempre più in difficoltà, va dalla zia Maria con la proposta di vendere la casa ad Ansedonia per acquistare le sue quote. Maria lo rivela ad Alba, che va su tutte le furie. Riccardo, sempre più in ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) In onda lunedì 10la quartadi A– LaIn onda lunedì 10la quartadi A– La, diretta e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Nelle ultime puntate, dopo la morte di Pietro, gli eredi diretti sono costretti a condividere la gestione del ristorante con i Mariani, perché il capostipite ha destinato alla sorella il 49% del locale. Carlo, sempre più in difficoltà, va dalla zia Maria con la proposta di vendere laad Ansedonia per acquistare le sue quote. Maria lo rivela ad Alba, che va su tutte le furie. Riccardo, sempre più in ...

