4000 voli cancellati: l'inizio dell'anno fermato da Omicron (Di lunedì 3 gennaio 2022) Domenica sono stati cancellati oltre 4.000 voli in tutto il mondo, più della metà dei quali voli statunitensi, aggiungendosi al bilancio delle interruzioni dei viaggi durante le settimane di vacanza dovute al maltempo e all'aumento dei casi di coronavirus causati dalla variante Omicron. Il caos dei voli cancellati in tutto il mondo

