1981 | l’anno che cambiò per sempre il gioco di ruolo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Se il New Yorker ha scritto della “misteriosa rinascita deldi” e il New York Times è arrivato a dedicare - in piena pandemia - un lungo articolo sul valore della dimensione ludico-educativa di questi “giochi in grado di nutrire la socialità e la creatività”, il Guardian è giunto persino a inserire i manuali diin un “nuovo genere letterario”. “Sebbene il termine non esistesse quando ero un adolescente, accovacciato sul pavimento della fumetteria di turno, per sfogliare quelle costose edizioni con copertina rigida - scrive infatti il giornalista Damien Walter - i giochi disono un esempio del tipo di letteratura descritta da Espen J. Aarseth come “ergodica”. Si tratta di libri, come la letteratura digitale e la poesia generata al computer in cui è richiesto uno “sforzo non banale per consentire ...