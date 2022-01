12 Ore del Golfo 2022, la entry-list: Valentino Rossi per il podio nella generale, ma è da solo nella sua categoria (Di lunedì 3 gennaio 2022) Manca meno di una settimana al via della 12 Ore del Golfo, prova che apre di fatto la stagione agonistica per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. L’evento si svolgerà questo week-end (8 gennaio) con il tradizionale format di una competizione divisa in 6h. Valentino Rossi è presente nel gruppo con una Ferrari 488 GT3 affidata al Monster VR46 Kessel Racing. Il ‘Dottore’ dividerà l’abitacolo con l’amico Alessio Salucci ed il fratello Luca Marini, coppia con cui ha vinto questa prova nella classe PRO-Am nel 2019. La realtà in questione vedrà al via solo l’auto #46 che potrebbe puntare al podio assoluto visto la presenza nella classe regina (PRO) di solo due Mercedes, rispettivamente gestite da Sun Energy 1 by SPS ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Manca meno di una settimana al via della 12 Ore del, prova che apre di fatto la stagione agonistica per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. L’evento si svolgerà questo week-end (8 gennaio) con il tradizionale format di una competizione divisa in 6h.è presente nel gruppo con una Ferrari 488 GT3 affidata al Monster VR46 Kessel Racing. Il ‘Dottore’ dividerà l’abitacolo con l’amico Alessio Salucci ed il fratello Luca Marini, coppia con cui ha vinto questa provaclasse PRO-Am nel 2019. La realtà in questione vedrà al vial’auto #46 che potrebbe puntare alassoluto visto la presenzaclasse regina (PRO) didue Mercedes, rispettivamente gestite da Sun Energy 1 by SPS ...

Advertising

FBiasin : 1/1/2022, ore 8 del mattino: il tecnico del Tg1, reduce dal Veglione, non si arrende. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - romeoagresti : Situazione #Morata: il quadro non è cambiato. Ovvero. La #Juventus, ad oggi, non ha accordi con nessuno per rimpiaz… - AleCosco80 : RT @ParcodiGiacomo: 'Casorate Primo: i fedeli disertano la messa domenicale dopo l'omelia no vax del parroco', così scrive Il Giorno oggi.… - zuccaro_sonia : RT @Marghe58277301: @Marghe58277301?? Era sempre così .. i' vicciarièddi seduti sulle scale, a riempire il vuoto delle ore con discorsi semp… -