12 Ore del Golfo 2022: in che categoria correrà Valentino Rossi. La PRO-Am attende il ‘Dottore’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) La categoria PRO-Am attende Valentino Rossi alla pRossima 12 Ore del Golfo, prevista sabato 8 gennaio nell’impianto di Abu Dhabi. Tutto sarà nuovo per i protagonisti di questa gara che dovranno fronteggiare un circuito che è stato in gran parte riconfigurato al fine di garantire delle prove più spettacolari. Il nostro connazionale correrà per la terza volta questo evento, la seconda nel circuito arabo dopo l’esperienza dello scorso anno al Bahrain International Circuit. L’ex stella del Motomondiale sarà iscritto in classe PRO-Am accanto all’amico Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini. La PRO-Am è la realtà in cui militerà il ‘Dottore’ che grazie ai propri risultati nel mondo delle ruote coperte è considerato come un ‘Silver’ (la ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) LaPRO-Amalla pma 12 Ore del, prevista sabato 8 gennaio nell’impianto di Abu Dhabi. Tutto sarà nuovo per i protagonisti di questa gara che dovranno fronteggiare un circuito che è stato in gran parte riconfigurato al fine di garantire delle prove più spettacolari. Il nostro connazionaleper la terza volta questo evento, la seconda nel circuito arabo dopo l’esperienza dello scorso anno al Bahrain International Circuit. L’ex stella del Motomondiale sarà iscritto in classe PRO-Am accanto all’amico Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini. La PRO-Am è la realtà in cui militerà ilche grazie ai propri risultati nel mondo delle ruote coperte è considerato come un ‘Silver’ (la ...

