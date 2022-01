Zona gialla per 4 Regioni da lunedì 3 gennaio: le nuove misure. In arrivo il Super Green Pass per lavorare (Di domenica 2 gennaio 2022) Da lunedì 3 gennaio altre 4 Regioni Passano in Zona gialla: il dilagare della variante Omicron ha portato i nuovi casi oltre 140.000 in un solo giorno, la pressione sui reparti ospedalieri preoccupa ma non è ancora ai livelli da lockdown dell’anno scorso grazie ai vaccini. A breve scattano nuove misure decise dal Governo, che potrebbe anche introdurre l’obbligo del Super Green Pass per tutti i lavoratori. 11 Regioni e Province autonome in Zona gialla: da lunedì anche Lombardia e Sicilia In Italia ci sono un milione di persone positive al Covid: un balzo arrivato per colpa dell’aumento di questo periodo, i nuovi casi sono ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Daaltre 4ano in: il dilagare della variante Omicron ha portato i nuovi casi oltre 140.000 in un solo giorno, la pressione sui reparti ospedalieri preoccupa ma non è ancora ai livelli da lockdown dell’anno scorso grazie ai vaccini. A breve scattanodecise dal Governo, che potrebbe anche introdurre l’obbligo delper tutti i lavoratori. 11e Province autonome in: daanche Lombardia e Sicilia In Italia ci sono un milione di persone positive al Covid: un balzo arrivato per colpa dell’aumento di questo periodo, i nuovi casi sono ...

