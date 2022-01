Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 3 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da martedì 3 gennaio 2021. Escalation di contagi in Italia e così aumentano le regioni che si trovano nella fascia di rischio “bassa” ma nella quale si comincia a destare preoccupazione, quindi quella gialla in cui ci sono le prime restrizioni. Sono adesso undici le regioni o province autonome in giallo e si tratta di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto, Marche alle quali si aggiungono Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte, mentre le altre dieci sono ancora in bianco. In Zona arancione, invece, nessuna, anche se Liguria, Calabria, Trento e Marche erano a forte rischio. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da martedì 32021. Escalation di contagi in Italia e così aumentano leche si trovano nella fascia di rischio “bassa” ma nella quale si comincia a destare preoccupazione, quindi quellain cui ci sono le prime restrizioni. Sono adesso undici leo province autonome in giallo e si tratta di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Trento, Liguria, Veneto, Marche alle quali si aggiungono Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte, mentre le altre dieci sono ancora in bianco. In, invece, nessuna, anche se Liguria, Calabria, Trento e Marche erano a forte rischio. Di seguito la ...

