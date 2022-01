WWE | Si pensa che Big E non sia stato sfruttato al meglio come WWE Champion

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 gennaio 2022) La scorsa notte, nel main event di WWE Day 1 abbiamo avuto un Fatal 5 Way match, valido per il WWEship che comprendeva Seth ‘Freakin’ Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley, Big E e Brock Lesnar. Proprio The Beast, che è stata l’aggiunta dell’ultimo minuto al match per via della cancellazione del suo incontro contro Roman Reigns, si è portato a casa l’incontro e di conseguenza il titolo, laureandosi nuovo campione. Big E nonalA prendersi l’F5 decisiva e il pin finale èproprio colui che era arrivato da campione in carica all’incontro, ovvero Big E. Sembra che internamente alla WWE si pensi che non sia una sorpresa l’interruzione del regno da campione di Big E, dato che secondo alcuni, Big E poteva essere un campione dominante ma la compagnia non ha saputo sfruttare al ...