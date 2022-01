WWE | Il primo match del 2022 è agli archivi | Sheamus & Ridge Holland sfidano Cesaro & Ricochet

(Di domenica 2 gennaio 2022) Se WWE Day 1 è ilevento dell’anno della WWE, il tag teamche ha chiuso il Kickoff del PPV è anche ildell’anno per la compagnia di wrestling più famosa del mondo. A sfidarsi tra le corde del ring di Atlanta c’eranoda una parte edall’altra. Due team abbastanza interessanti che hanno aperto le danze a loro modo. Ilè partito subito molto velocemente conche ha messo in grossa difficoltà. Al contrario quando è stato il turno di, dopo i primi momenti di grande spettacolo quest’ultimo ha subito per diversi minuti, conche non riusciva a dargli ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Il primo match del 2022 è agli archivi, Sheamus & Ridge Holland sfidano Cesaro e Ricochet -… - MondoTV241 : WWE Day 1: orari, card e dove seguire il primo PPV dell'anno #WWE - zazoomblog : WWE: Big E scrive un commovente messaggio per il primo anniversario della morte di Brodie Lee - #scrive… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Big E scrive un commovente messaggio per il primo anniversario della morte di Brodie Lee -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE primo

Per segnare un taglio netto con il passato, l'evento di NXT sarà ila essere trasmesso senza ... Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sulNetwork ....Battle Royal diventandosfidante all'Universal Championship detenuto da Roman Reigns. Lesnar era stato sospeso il mese scorso per aver alzato le mani su alcuni arbitri e un producer della, ...Risultati in TEMPO REALE di WWE DAY 1: Nel KickOff Show di Day 1, Sheamus si conferma ancora una volta in stato di grazia. Nelle fasi iniziali del Tag Team match, Ridge Holland si rompe il naso a segu ...Home; WWE News; wrestling; WWE Day 1 si terrà senza la presenza di Roman Reigns, e quindi non ci sarà l'atteso match con in palio il titolo di Universal Champion contro Brock Le ...