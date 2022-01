WWE: Gli Usos ed il New Day danno spettacolo con tanto di tributo ai Dudley Boyz (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovo capitolo della rivalità tra quelli che sono due dei più importanti tag team della toria recente della WWE. A sfidarsi nel primo match della main card di Day 1 ci sono i campioni tag team di SmackDown da una parte ed il New Day dall’altra. In totale 15 titoli tag team in WWE. Woods e Jimmy iniziano il match, e Woods prende il controllo con una surfboard modificata in una situazione di pinning per un rapido conto di due. Woods manda Jimmy all’angolo e dà il tag a Kingston. Jimmy lo colpisce al petto, ma Kingston scivola sotto la corda inferiore e fa lo sgambetto a Jimmy mentre va all’esterno. Jey ottiene il tag e prende il controllo bloccando Kingston attraverso la corda inferiore. I due team si danno finalmente il cambio con Jimmy e Xavier che entrano sul ring come uomini legali. La sfida continua con Kofi che riesce quasi ad eseguire la Trouble in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovo capitolo della rivalità tra quelli che sono due dei più importanti tag team della toria recente della WWE. A sfidarsi nel primo match della main card di Day 1 ci sono i campioni tag team di SmackDown da una parte ed il New Day dall’altra. In totale 15 titoli tag team in WWE. Woods e Jimmy iniziano il match, e Woods prende il controllo con una surfboard modificata in una situazione di pinning per un rapido conto di due. Woods manda Jimmy all’angolo e dà il tag a Kingston. Jimmy lo colpisce al petto, ma Kingston scivola sotto la corda inferiore e fa lo sgambetto a Jimmy mentre va all’esterno. Jey ottiene il tag e prende il controllo bloccando Kingston attraverso la corda inferiore. I due team sifinalmente il cambio con Jimmy e Xavier che entrano sul ring come uomini legali. La sfida continua con Kofi che riesce quasi ad eseguire la Trouble in ...

Advertising

WWE_Ufficiale : ?? L'abbraccio fra @RandyOrton e @SuperKingofBros. ?? @FightOwensFight DISTRUGGE gli Hurt Business. ? Un rinnovo dei… - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Subito un'incomprensione tra Cole e O'Reilly con gli Young Bucks che provano a seminare zizzania -… - zazoomblog : WWE: In risalita gli ascolti dell’ultimo episodio Raw del 2021 - #risalita #ascolti #dell’ultimo… - zazoomblog : WWE: In risalita gli ascolti dell’ultimo episodio Raw del 2021 - #risalita #ascolti #dell’ultimo - Zona_Wrestling : #WWE WWE: In risalita gli ascolti dell'ultimo episodio Raw del 2021 - -