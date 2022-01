WWE | Clamoroso a Day 1 | Big E deve arrendersi e Brock Lesnar è il nuovo campione WWE

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 gennaio 2022) Con l’indisponibilità momentanea di Roman Reigns per via del Covid-19,è stato inserito a sorpresa nell’altro match per il titolo del mondo previsto questa notte a Day 1, quello già affollatissimo che vedeva Lashley, Rollins e Owens intenti a strappare la cintura diWWE dalla vita di Big E. Il match è stato un concentrato di azione e adrenalina, come era lecito attendersi da un match con ben 5 uomini impegnati in un pazzesco tutti contro tutti. In realtà nei primi minuti si è trattato più di un tutti contro, con i restati 4 wrestler impegnati nel ridurre le possibilità di vittoria del temutissimo exUFC. Through the barricade! #WWEDay1 @fightbobby @pic.twitter.com/7aiqgY3pNx— WWE (@WWE) January 2, ...