WWE: Becky Lynch lancia la sfida a Beth Phoenix (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri notte a WWE Day 1, Becky Lynch ha difeso con successo il suo Raw Women’s Title contro una tenace Liv Morgan. I suo sforzi, però, non sono bastati con “The Man” che, ancora una volta, è tornata a casa con il titolo in vita. L’irlandese sembra aver già messo gli occhi su un altra wrestler che ha fatto il suo ritorno proprio ieri sera, ossia Beth Phoenix. sfida lanciata Da quanto è iniziato il feud tra Edge e The Miz (con Maryse) si è parlato del possibile ritorno on screen della WWE Hall Of Famer Beth Phoenix, moglie della “Rated R Superstar”, così come di un possibile match couple vs couple. Il ritorno della “Glamazon” si è concretizzato ieri notte; Beth Phoenix è intervenuta nel match tra Edge e The ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri notte a WWE Day 1,ha difeso con successo il suo Raw Women’s Title contro una tenace Liv Morgan. I suo sforzi, però, non sono bastati con “The Man” che, ancora una volta, è tornata a casa con il titolo in vita. L’irlandese sembra aver già messo gli occhi su un altra wrestler che ha fatto il suo ritorno proprio ieri sera, ossiata Da quanto è iniziato il feud tra Edge e The Miz (con Maryse) si è parlato del possibile ritorno on screen della WWE Hall Of Famer, moglie della “Rated R Superstar”, così come di un possibile match couple vs couple. Il ritorno della “Glamazon” si è concretizzato ieri notte;è intervenuta nel match tra Edge e The ...

