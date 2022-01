Volontario del 118 va sul luogo dell' incidente e scopre la sorella morta | Ci ho provato

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il racconto drammatico di Francesco Bove,'Avis in un post su Facebook: "Scusa Ilaria, ci ho.. Perdonami, ovunque tu sia"

Quando Francesco Bove, giovane volontario dell'Avis di Pellezzano (Salerno), è accorso sul luogo dell'incidente per un intervento... operatore del 118, che sui social ha ripercorso gli istanti in cui... Il primo gennaio Francesco, 18enne salernitano, volontario del 118, era di turno sull'ambulanza. Quando è arrivata la segnalazione di un incidente in scooter sul quale viaggiavano due persone a... Inutili le manovre di rianimazione, lo straziante post sui social: "Scusa ci ho provato, perdonami ovunque tu sia"...