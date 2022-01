Volley | Trento-Perugia in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tutto pronto per Itas Trentino-Sir Safety Conad, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile. Il Covid continua a modificare il calendario e dunque si anticipa la gara originariamente prevista per il 16 gennaio. Gli uomini di Lorenzetti vanno a caccia di punti per provare a salire al secondo posto della classifica ai danni di Civitanova, che ha giocato una partita in più. Dall’altra parte della rete ci saranno però i Block Devils di Grbic, primi con 13 vittorie e una sola sconfitta incassata. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 2 gennaio alla BLM Group Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e ...