Volley, SuperLega: Trento batte Perugia, secondo ko per la capolista. Piacenza regola Monza (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Riflettori puntati sul big match in scena all’ombra del Monte Bondone, rivelatosi decisamente spettacolare nonostante alcune assenze legate all’emergenza sanitaria e alla complicata situazione con cui diverse squadre stanno facendo i conti nelle ultime settimane. Trento ha battuto Perugia per 3-2 (25-21; 21-25; 26-24; 24-26; 15-11). I padroni di casa hanno sconfitto la capolista al termine di una partita decisamente avvincente. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno giganteggiato nel primo set, ma i ragazzi di Nikola Grbic hanno reagito nella seconda frazione; nel terzo parziale abbiamo assistito a un’incredibile lotta punto a punto fino al 24-24, poi un ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la 18ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Riflettori puntati sul big match in scena all’ombra del Monte Bondone, rivelatosi decisamente spettacolare nonostante alcune assenze legate all’emergenza sanitaria e alla complicata situazione con cui diverse squadre stanno facendo i conti nelle ultime settimane.ha battutoper 3-2 (25-21; 21-25; 26-24; 24-26; 15-11). I padroni di casa hanno sconfitto laal termine di una partita decisamente avvincente. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno giganteggiato nel primo set, ma i ragazzi di Nikola Grbic hanno reagito nella seconda frazione; nel terzo parziale abbiamo assistito a un’incredibile lotta punto a punto fino al 24-24, poi un ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega Volley, Superlega 2021/2022: Trento la spunta al tie - break con Perugia L'Itas Trentino batte 3 - 2 (25 - 21, 21 - 25, 26 - 24, 22 - 25, 15 - 11) la Sir Safety Conad Perugia nell'anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Grande spettacolo alla BLM Group Arena, con la formazione di Grbic che riesce a riaprire la partita con un grande recupero nel finale di quarto set. Al tie - ...

Diretta/ Trento Perugia (risultato 2 - 2) streaming video tv: si va al tie - break! ... SUPER SFIDA DI INIZIO ANNO! Trento Perugia è in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 18:00 di domenica 2 gennaio: l'anno nuovo di volley SuperLega 2021 - 2022 inizia con un big match, ma bisogna ...

Volley, Taranto-Milano in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 SPORTFACE.IT Volley, SuperLega: Trento batte Perugia, secondo ko per la capolista. Piacenza regola Monza Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Riflettori puntati sul big match in scena all'ombra del Mo ...

Atleti positivi al Covid, rinviata Top Volley Cisterna-Verona La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato le variazioni al calendario di SuperLega Credem Banca. La gara Top Volley Cisterna – Verona Volley è rinviata ...

