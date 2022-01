VIDEO Manchester United, Rangnick: “Martial vuole andare via”. Vicina la Juventus? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Anthony Martial è ormai ai margini del progetto dei Red Devils. Il tecnico Rangnick ha confermato la volontà dell'attaccante francese di cambiare aria. La Juventus resta affacciata per seguire la vicenda Leggi su mediagol (Di lunedì 3 gennaio 2022) Anthonyè ormai ai margini del progetto dei Red Devils. Il tecnicoha confermato la volontà dell'attaccante francese di cambiare aria. Laresta affacciata per seguire la vicenda

Advertising

dontspeak_27 : RT @Agenzia_Ansa: Spot inglese sulle molestie sessuali contro le donne: 'Pensi che tutto questo sia ok?'. La campagna lanciata dal comune d… - salv12342 : @cuorejuventiino Questo è come i video delle skills su YouTube ma al contrario, nel senso che fa vedere solo le cos… - NLZ243 : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. - medmpassvp : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. - MissCocciaA : RT @Agenzia_Ansa: Spot inglese sulle molestie sessuali contro le donne: 'Pensi che tutto questo sia ok?'. La campagna lanciata dal comune d… -