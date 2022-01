VIDEO | La bellissima storia di Axel Tuanzebe, il nuovo difensore del Napoli! (Di domenica 2 gennaio 2022) A cura di Giuseppe Annarumma. Rapidità e fisicità, sono queste le caratteristiche principali di Axel #Tuanzebe, il nuovo difensore del Napoli. Il giocatore arriverà in prestito dal #ManchesterUnited, squadra che ne detiene il cartellino, mentre per la prima parte di questa stagione è stato in prestito all’#AstonVilla dove ha giocato 11 partite totali tra campionato e coppe. Nato in Congo, si è trasferito in Inghilterra all’età di 4 anni e nonostante non sapesse l’inglese si è sempre impegnato tantissimo a scuola, prendendo buoni voti sin dal suo arrivo. All’età di 8 anni poi, Tuanzebe è riuscito ad avverare il sogno della sua vita: firmare con una società professionistica di calcio, il Manchester United. Nelle giovanili dei red devils Tuanzebe riceve spesso la fascia di capitano per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) A cura di Giuseppe Annarumma. Rapidità e fisicità, sono queste le caratteristiche principali di, ildel Napoli. Il giocatore arriverà in prestito dal #ManchesterUnited, squadra che ne detiene il cartellino, mentre per la prima parte di questa stagione è stato in prestito all’#AstonVilla dove ha giocato 11 partite totali tra campionato e coppe. Nato in Congo, si è trasferito in Inghilterra all’età di 4 anni e nonostante non sapesse l’inglese si è sempre impegnato tantissimo a scuola, prendendo buoni voti sin dal suo arrivo. All’età di 8 anni poi,è riuscito ad avverare il sogno della sua vita: firmare con una società professionistica di calcio, il Manchester United. Nelle giovanili dei red devilsriceve spesso la fascia di capitano per ...

