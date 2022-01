Video. Fiamme nella scuola Alberto Sordi di via Taggia: distrutto tetto palestra (Di domenica 2 gennaio 2022) Incendio alle 23.55 di ieri nella scuola Alberto Sordi di via Taggia, in zona Torrevecchia, a Roma. Le Fiamme hanno interessato il tetto della palestra, distruggendolo, e danneggiato parte del primo piano dell’istituto che non e’ attualmente operativo in quanto da tempo e’ interessato da lavori di ristrutturazione. Non si esclude il gesto di natura dolosa. “Abbiamo eseguito un sopralluogo con i tecnici del Dipartimento per valutare l’impatto dei danni” queste le parole del Presidente del XIV Municipio Marco Della Porta. “Siamo in attesa degli accertamenti delle forze dell’ordine che non escludono la natura dolosa dell’incendio” conclude il Presidente. Leggi su romadailynews (Di domenica 2 gennaio 2022) Incendio alle 23.55 di ieridi via, in zona Torrevecchia, a Roma. Lehanno interessato ildella, distruggendolo, e danneggiato parte del primo piano dell’istituto che non e’ attualmente operativo in quanto da tempo e’ interessato da lavori di ristrutturazione. Non si esclude il gesto di natura dolosa. “Abbiamo eseguito un sopralluogo con i tecnici del Dipartimento per valutare l’impatto dei danni” queste le parole del Presidente del XIV Municipio Marco Della Porta. “Siamo in attesa degli accertamenti delle forze dell’ordine che non escludono la natura dolosa dell’incendio” conclude il Presidente.

Advertising

lavocedigenova : Notte ‘pirotecnica’ in via Fillak, tra fuochi artificiali e un pupazzo dato alle fiamme in mezzo alla strada (Video) - CarlaVogliosa : RT @incontradonne: Ciao ragazzi sono Federica ho la patata in fiamme cerco trombamico disponibile adesso! ?? Federica patata amica >>> il mi… - Angela23763271 : RT @ilmessaggeroit: Scuola in fiamme a Torrevecchia, distrutta la palestra: alla 'Donati' non si esclude il dolo Video - zazoomblog : Lukaku social in fiamme per la non convocazione con il Liverpool VIDEO - #Lukaku #social #fiamme #convocazione - MD3043313650 : RT @SapphieVip: PER ME AVEVANO LA PHESSA IN FIAMME. #gfvip -