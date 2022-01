VIDEO Chelsea, i tifosi appoggiano Tuchel: “Lukaku? Irrispettoso. Era meglio Abraham” (Di domenica 2 gennaio 2022) Tuchel ha deciso di non convocare Lukaku dopo le sue dichiarazioni pro-Inter. La maggior parte dei tifosi del Chelsea sembra essere d'accordo con la scelta del tecnico ex PSG Leggi su mediagol (Di domenica 2 gennaio 2022)ha deciso di non convocaredopo le sue dichiarazioni pro-Inter. La maggior parte deidelsembra essere d'accordo con la scelta del tecnico ex PSG

