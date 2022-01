Advertising

zazoomblog : Verini (Pd): Situazione Covid delicata giusto introdurre nuove misure - #Verini #(Pd): #Situazione #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Verini Situazione

La7

Roma, 02 gennaio 2022 "Laè molto delicata, giusto che il governo decida ulteriori misure come l'obbligo vaccinale e il lavoro da casa", cosìdel Pd....è pensabile che questo ricada su milioni e mlioni di cittadini e famiglie che già sopportano tanti costi sociali dellache stiamo vivendo'. Così il deputato e Tesoriere Pd WalterAGI/Vista - "La situazione è molto delicata, giusto che il governo decida ulteriori misure come l'obbligo vaccinale e il lavoro da casa", così Verini del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie ...Dopo 9 anni e 13 rinvii in commissione, la proposta di legge per regolamentare il suicidio medicalmente assistito in Italia approda alla Camera dei Deputati. «Su un tema delicato come il fine vita l'a ...