Ventenne positivo al covid organizza una festa in camera con gli amici | “Tanto siamo tutti contagiati” Quattro denunce

(Di domenica 2 gennaio 2022) “positivi“: si sono “giustificati” così iragazzi sui 20 anni denunciati dai carabinieri per violazione delle norme sulla pandemia. Ma cosa è accaduto esattamente?a Mira Taglio (Venezia) ed è la notte del 31 dicembre 2021. Un ragazzo chiama altriper unaa casa. I vicini, al corrente del fatto che il giovane,al, dovesse trovarsi in isolamento, chiamano i carabinieri. Come spiegare quindi le chiacchiere e la musica? “Semplice”. Con i genitori a letto, il 20enne ha pensato di chiamare glinella sua stanza. All’arrivo delle forze dell’ordine, i ragazzi hanno spiegato: “positivi. Qui ci ...

Advertising

PierPirla : @NikMegaFake Il rovescio della medaglia è che io ho dovuto passare l'ultimo con mio figlio ventenne a casa per cont… - DanyDanygio : RT @ScuolaNoCovid: Nell'ultima settimana un ventenne su cento è risultato positivo! INCIDENZA FUORI CONTROLLO incidenza> 1000/ 100k ?? Inc… - CamiloGuezRodri : RT @ScuolaNoCovid: Nell'ultima settimana un ventenne su cento è risultato positivo! INCIDENZA FUORI CONTROLLO incidenza> 1000/ 100k ?? Inc… - Nanoalto : RT @ScuolaNoCovid: Nell'ultima settimana un ventenne su cento è risultato positivo! INCIDENZA FUORI CONTROLLO incidenza> 1000/ 100k ?? Inc… - QPeriscopica : RT @ScuolaNoCovid: Nell'ultima settimana un ventenne su cento è risultato positivo! INCIDENZA FUORI CONTROLLO incidenza> 1000/ 100k ?? Inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventenne positivo

Una volta entrati nell'abitazione delal virus e con obbligo di isolamento domiciliare imposto dall'Ulss 3, i carabinieri hanno trovato all'interno della casa altri tre amici ...Il dj è risultatoe darà forfait all'evento musicale. Dopo Albano e Pio e Amedeo, numerosi ... modella e attriceche ha conquistato una discreta fama recitando in Don Matteo 11 e in A ...I vicini sapevano che in quell’appartamento c’era un giovane in isolamento, quando hanno sentito la musica e le urla hanno allertato i carabinieri ...MIRA - Covid-party di San Silvestro a Mira. In centro quattro ventenni, tutti positivi al Covid e quindi in quarantena obbligatoria, hanno deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con ...