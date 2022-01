Venezuela: Maduro, 'dopo Trump con Biden nulla è cambiato' (Di domenica 2 gennaio 2022) Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha sostenuto che dopo l'uscita di scena negli Stati Uniti di Donald Trump e l'arrivo del presidente Joe Biden, "nulla è cambiato" per il Venezuela, dato che "... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Il presidenteno Nicolásha sostenuto chel'uscita di scena negli Stati Uniti di Donalde l'arrivo del presidente Joe, "" per il, dato che "...

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela Maduro Venezuela: Maduro, 'dopo Trump con Biden nulla è cambiato' Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha sostenuto che dopo l'uscita di scena negli Stati Uniti di Donald Trump e l'arrivo del presidente Joe Biden, "nulla è cambiato" per il Venezuela, dato che "la persecuzione nei nostri ...

Venezuela: cresce la produzione di petrolio, nonostante le sanzioni USA Prima delle dure sanzioni dell'ex presidente Trump promulgate come parte della sua politica di massima pressione sul Venezuela e sul governo autocratico di Nicolas Maduro, gli Stati Uniti erano stati ...

Venezuela: Maduro, 'dopo Trump con Biden nulla è cambiato' - America Latina Agenzia ANSA Presidente Maduro: Venezuela ha recuperado el crecimiento económico Presidente Maduro: Venezuela ha recuperado el crecimiento económico; Carrusel de la Fama del 02 de enero de 2022, por Néstor Trujillo Herrera; Asesinaron a balazos a una mujer e ...

Retos económicos que Venezuela debe superar en 2022 Con un 2021 lleno de pausas y limitaciones por la pandemia, y la crisis económica que atraviesa Venezuela, el 2022 se vislumbra como un año de grandes retos para la nación. Reducir la inflación Despué ...

