Varese | uccide il figlio di 7 anni e tenta l' omicidio della moglie | fermato 40enne

Un uomo di 40 anni, Davide Paitoni, ha ucciso il figlio di 7 anni Daniele nella sua abitazione di Morazzone (Varese). Poi si è recato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la moglie.

Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - repubblica : Varese, uccide figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: quarantenne arrest… - Corriere : Omicidio a Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l’ex moglie: arrestato mentre tenta la fuga - fendente1 : RT @annamariamoscar: Ma questi esseri perchè sono nati? Uomini? NO MOSTRI ???? - GRETA1SGARBO : RT @tempoweb: Il padre killer di Varese arrestato dopo la fuga -