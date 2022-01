Varese Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell’armadio | poi accoltella l’ex moglie

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ha ucciso ildi appena 7, ha nascosto il corpoed è uscito per andare a casa delcon l’intento di ammazzare anche lei. E’ successo ieri sera in provincia di, dove Davide Paitone, un uomo di 40, hato alla gola ilnella sua abitazione a Morazzone. Dopo l’omicidio delil 40enne, che si trovava agli arresti domiciliari per averto un collega alla schiena, è uscito di casa e si è diretto a casa dei suoceri in cerca del, con l’intento dire anche lei. Il tentativo direArrivato a Gazzada, un ...

La donna è stata trasportata all'ospedale die non è in pericolo di vita.L'ex moglie è stata ricoverata al pronto soccorso di, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Indaga la procura della Repubblica diVARESE (ITALPRESS) – Ha ucciso il figlio di 7 anni colpendolo con un coltello alla gola e ha tentato di uccidere anche la ex moglie. E’ accaduto ieri sera a Morazzone, in provincia di Varese. L’uomo, ...I fatti: uccide il figlio poi tenta di accoltellare anche la ex moglie ... Sulla vicenda indaga la procura della Repubblica di Varese. Paitone era ai domiciliari con l'accusa di aver accoltellato un ...