Vangelo del giorno | Giovanni 1 | 1-18 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 02 Gennaio 2022, Domenica: “Il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto”. “L’invito della santa Madre Chiesa è accogliere questa Parola di salvezza, questo mistero di luce. Se lo accogliamo, se accogliamo Gesù, cresceremo nella conoscenza e nell’amore del Signore, impareremo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

DantiNicola : #DesmondTutu ha dedicato tutta la sua vita alla libertà e la dignità degli ultimi del mondo. Un esempio vivente del… - antoniospadaro : L’annuncio di gioia viene dato a pastori sbalorditi. L’uomo spaesato e infreddolito è il primo destinatario del Van… - vaticannews_it : #25dicembre Il Vangelo del giorno di #Natale e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, ci guidano fino alla grot… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Il potere della parola... Accanto ai semina Verbi, i semi del Lógos diffusi nelle culture e rel… - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 2 gennaio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... illumini gli occhivostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio.Dalsecondo ...... significa usare quel gran dono che Dio ha voluto farci: quello, cioè, della ragione che indaga, scruta, precisa (e se necessario, difende) i motivi per 'scommettere' sulla veritàe sulla ...n lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta" (Giovanni 1,4-5). Vogliamo iniziare così. Con questa frase che si trova all’inizio ...In questa sua «Biografia di Gesù» il biblista Gianfranco Ravasi si immerge nella Palestina del I secolo e nella qualità specifica dei Vangeli ...