Vaccino obbligatorio per lavorare, l’ipotesi sul tavolo per estendere il Super Green Pass a tutti (Di domenica 2 gennaio 2022) L’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori al fine di contenere l’impennata dei contagi in Italia potrebbe essere adottato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, già nel primo Consiglio dei Ministri del nuovo anno il 5 gennaio. La norma doveva essere prevista già nel decreto dello scorso 30 dicembre, ma le pressioni di alcuni partiti di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) L’obbligo vaccinale peri lavoratori al fine di contenere l’impennata dei contagi in Italia potrebbe essere adottato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, già nel primo Consiglio dei Ministri del nuovo anno il 5 gennaio. La norma doveva essere prevista già nel decreto dello scorso 30 dicembre, ma le pressioni di alcuni partiti di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - fattoquotidiano : Covid, il ministro Brunetta: “Vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. È misura a cu… - vaniand0 : Illustrissimo @RobertoBurioni (il qual cognome fa rima...non scrivo sennò mi ciritica per gli insulti) APPUNTO! il… - ClaudioCapora10 : @LaStampa @MassimGiannini Però se crepi il vaccino non è obbligatorio e non ti risarciscono...maledetti! -