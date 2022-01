Vaccino Covid, il report: in Italia circa 19,8 milioni dosi booster (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono circa 19,8 milioni le dosi booster di Vaccino anti Covid somministrate in Italia. E’ quanto emerge dall’ultimo report di oggi Vaccini Anti Covid-19 del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. In totale le dosi di Vaccino somministrate sono state 111,4 milioni nel nostro Paese. Il totale con almeno una dose è pari a 48.069.472, il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.392.089. Il totale con almeno una dose insieme ai guariti da al massimo 6 mesi è pari a 48.479.898. Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 326.545 i bambini con almeno una dose pari all’8,93% della popolazione 5-11. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono19,8lediantisomministrate in. E’ quanto emerge dall’ultimodi oggi Vaccini Anti-19 del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. In totale ledisomministrate sono state 111,4nel nostro Paese. Il totale con almeno una dose è pari a 48.069.472, il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.392.089. Il totale con almeno una dose insieme ai guariti da al massimo 6 mesi è pari a 48.479.898. Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 326.545 i bambini con almeno una dose pari all’8,93% della popolazione 5-11. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono ...

