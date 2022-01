Vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni: nel Barese superate le12mila somministrazioni 600 le iniezioni effettuate in giornata nell'hub della Fiera del Levante (Di domenica 2 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Asl di Bari: «Una domenica di festa nell’hub della Fiera del Levante a Bari con 600 bambini che oggi hanno avuto accesso alla prima vaccinazione. Tra musica, scherzi e intrattenimento è stata grande l’affluenza anche in questa domenica di inizio anno: tanti i genitori che hanno scelto la protezione dei più piccoli dal virus. A partire dalle 8.30 fino alle 12.30 sono in programma in Fiera più di 600 somministrazioni organizzate dal Dipartimento di prevenzione della ASL con le scuole. Oggi hanno ricevuto il vaccino i piccoli alunni di quattro istituti: 17esimo circolo didattico Poggiofranco, istituto tecnico Perone – Levi, “Isola dei birichini” e asilo “Snupy”. Con gli operatori impegnati a seguire i percorsi ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Asl di Bari: «Una domenica di festa’hubdela Bari con 600che oggi hanno avuto accesso alla prima vaccinazione. Tra musica, scherzi e intrattenimento è stata grande l’affluenza anche in questa domenica di inizio anno: tanti i genitori che hanno scelto la protezione dei più piccoli dal virus. A partire dalle 8.30 fino alle 12.30 sono in programma inpiù di 600organizzate dal Dipartimento di prevenzioneASL con le scuole. Oggi hanno ricevuto il vaccino i piccoli alunni di quattro istituti: 17esimo circolo didattico Poggiofranco, istituto tecnico Perone – Levi, “Isola dei birichini” e asilo “Snupy”. Con gli operatori impegnati a seguire i percorsi ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: I vaccini sono stati e sono uno strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perch… - IlContiAndrea : #Mattarella “Sprecare la possibilità dei vaccini è un’offesa per chi non ha fatto in tempo a vederli” - MarioManca : «Cosa avremmo dato per avere i vaccini quando le bare erano trasportate dai mezzi militari. Sprecare questa possibi… - NapoliToday : #Cronaca Lunghe file per i vaccini alla Mostra e alla Fagianeria - eltwittatore : RT @cronaca_di_ieri: 04/11/21 Viterbo. 34enne colpita da pericardite dopo vaccini Pfizer. “La mia vita è stravolta. Ho dolori anche solo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini per Oms Europa: 'Non si può affrontare la pandemia da soli' "Il Covid è qui per rimanere - ha detto - e probabilmente diventerà un virus endemico, proprio come ... Le aziende farmaceutiche sono pronte ad adattare i vaccini attuali alle nuove varianti, se ...

Parroco contestato dai fedeli per l'omelia no vax della notte di San Silvestro ... in provincia di Pavia , è stato contestato dai fedeli per l'omelia no vax della notte di San Silvestro: don Tarcisio Colombo ha criticato linea di governo e vaccini invocando la libertà di opinione. ...

Covid, adesso per l'Italia scatta l'allarme per i vaccini La Stampa “Cile, l’anno della speranza”. Intervista a Tomás Hirsch Pubblichiamo ampi stralci della lunga intervista a Tomás Hirsch, deputato cileno del movimento Acción Humanista, per conoscere la sua valutazione - sia a ...

Nuove ipotesi di Dad e quarantena nelle scuole: non di Lega e M5S Scontro nella maggioranza sull'ipotesi, al vaglio del governo e sostenuta dalle regioni, di una modifica delle regole su Dad e quarantena in vista del rientro in classe dopo le vacanze di Natale. Gli ...

"Il Covid è quirimanere - ha detto - e probabilmente diventerà un virus endemico, proprio come ... Le aziende farmaceutiche sono pronte ad adattare iattuali alle nuove varianti, se ...... in provincia di Pavia , è stato contestato dai fedelil'omelia no vax della notte di San Silvestro: don Tarcisio Colombo ha criticato linea di governo einvocando la libertà di opinione. ...Pubblichiamo ampi stralci della lunga intervista a Tomás Hirsch, deputato cileno del movimento Acción Humanista, per conoscere la sua valutazione - sia a ...Scontro nella maggioranza sull'ipotesi, al vaglio del governo e sostenuta dalle regioni, di una modifica delle regole su Dad e quarantena in vista del rientro in classe dopo le vacanze di Natale. Gli ...