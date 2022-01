Vaccini, Iss: con dose booster l’efficacia sale al 97 per cento contro la malattia grave (Di domenica 2 gennaio 2022) “Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7 per cento e 92,6 per cento, mentre cala all’88 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni”. Lo afferma l’Iss nel Report settimanale settimanale dove sottolinea che “l’efficacia nel prevenire la diagnosi ei casi di malattia severa sale rispettivamente al 86,6 per cento e al 97 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster “ L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) “Rimane elevatavaccinale nel prevenire casi disevera, in quantodel vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7 pere 92,6 per, mentre cala all’88 pernei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni”. Lo afferma l’Iss nel Report settimanale settimanale dove sottolinea che “nel prevenire la diagnosi ei casi diseverarispettivamente al 86,6 pere al 97 pernei soggetti vaccinati conaggiuntiva/“ L'articolo proviene da Ildenaro.it.

