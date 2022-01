Usa | esce per comprare il latte e vince un milione di dollari alla lotteria

Advertising

Nel secondo singolare scendono in campo i numeri uno delle due nazioni: Felix Auger - Aliassime (n.11 del ranking) per il Canada e Taylor Fritz (n.23 ATP) per gli Stati Uniti. Neuna partita davvero ricca di emozioni che termina soltanto al terzo set dopo due ore e mezza di battaglia. Ad uscirne vincitore è lo statunitense che trionfa in rimonta per 6 - 7 (6) 6 - 4 6 - 4 ...Era uscito di casa per comprare del latte al cioccolato per i suoi figli, è rientrato con in tasca un milione di dollari . La fortuna ha premiato Dennis Willoughby , di North Chesterfield, in Virginia,...Grandi poeti italiani e stranieri che tornano come Camillo Sbarbaro o che non si finiscono mai di scoprire come l'americano Robert Frost, unico poeta a essere stato insignito per quattro volte del pre ...Tutto facile per gli Stati Uniti nella prima giornata dell'ATP Cup 2022. Nel torneo a squadre che si sta svolgendo in Australia, la Nazionale a stelle e strisce supera per 3-0 il Canada e vola momenta ...