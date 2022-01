Uomini e Donne, ex protagonista convola a nozze: l’annuncio emozionante – FOTO (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex protagonista di Uomini e Donne ha annunciato sui social che presto convolerà a nozze con la sua metà: che emozione! L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli, convolerà a nozze con la vicentina Emily Tomasi. La coppia ha annunciato sui social che presto si sposeranno dopo 9 mesi di fidanzamento. LEGGI ANCHE > L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) L’exdiha annunciato sui social che presto convolerà acon la sua metà: che emozione! L’ex cavaliere di, Nicola Mazzitelli, convolerà acon la vicentina Emily Tomasi. La coppia ha annunciato sui social che presto si sposeranno dopo 9 mesi di fidanzamento. LEGGI ANCHE > L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

poliziadistato : Il #capodellaPolizia Lamberto Giannini, via radio dalla @QuesturaDiRoma, augura #BuonAnno e buon lavoro ai poliziot… - guerini_lorenzo : Grazie Presidente #Mattarella per la sua guida e la sua saggezza a tutela dei valori della Repubblica. Dopo un anno… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - Matteomatyu : @MargheritaLaLi1 Lo so '...... Ma c'è davvero la gente così uomini e donne... - pietro_zerbini : @lore944 Bèh, a casa mia è ancora così, però è ora di essere più semplici e fare come capita capita. Telefona tu, c… -