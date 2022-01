Una vita | anticipazioni 2 gennaio 2022 | una scoperta scioccante

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 gennaio 2022) Genoveva richiusa nel casolare con Felipe, farà una. Secondo leUnadi oggi, domenica 2, la donna scoprirà l'identità del suo carceriere, che non è altro che Santiago Becerra che lei credeva ormai a Cuba. Nel frattempo, Anabel a causa della pressione dei Quesada, lascerà Miguel da un momento all'altro mentre Carmen e Casilda cercheranno un pretendente per Fabiana per cercare di farle tornare il sorriso. Infine, Antoñito riceverà un regalo molto costoso da una persona anonima. Una, trama 2: Antoñito riceve un regalo da parte di una persona anonima Fabiana sembrerà essere molto triste e Casilda proverà a sollevarle il morale, ma non ci riuscirà in nessun modo. La ...