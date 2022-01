Un Posto al Sole anticipazioni dal 3 al 7 gennaio: Vittorio se ne va, Speranza confusa (Di domenica 2 gennaio 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che nelle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio ci saranno colpi bassi e nuovi problemi di cuore. Il pastificio Rosato finirà al centro di uno scandalo e Marina cercherà di scoprire chi è stato a commettere un colpo basso verso Fabrizio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un Posto al Sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido Un Posto al Sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia Un Posto al Sole anticipazioni 11 novembre: Marina vuole tornare a Londra Un Posto al ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ledi Unalraccontano che nelle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 3 a venerdì 7ci saranno colpi bassi e nuovi problemi di cuore. Il pastificio Rosato finirà al centro di uno scandalo e Marina cercherà di scoprire chi è stato a commettere un colpo basso verso Fabrizio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unal9 novembre: Espedito terrorizza Guido Unal10 novembre: Diego affronta Mattia Unal11 novembre: Marina vuole tornare a Londra Unal ...

Advertising

Gimbo_67 : RT @antoniotalo81: L’unico posto che voglio stare….non solo tra i tuoi pensieri ….ma tra le tue labbra…nel tuo sorriso ….dove c’è sempre il… - alpix17 : RT @kittesencul: Quanti morti da ottobre 2020 ad oggi? Vedete perché è facile sostenere 'basta lockdown' quando non si è responsabili in pr… - soloioenessuno : RT @antoniotalo81: L’unico posto che voglio stare….non solo tra i tuoi pensieri ….ma tra le tue labbra…nel tuo sorriso ….dove c’è sempre il… - MichaelGiulian2 : RT @antoniotalo81: L’unico posto che voglio stare….non solo tra i tuoi pensieri ….ma tra le tue labbra…nel tuo sorriso ….dove c’è sempre il… - GiuntaFlavia : La nostra sirenetta, il posto è uno spettacolo ma il paradiso sei tu per me, bella come il sole! Amo vederti così f… -